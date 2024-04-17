Україну накриває морозний шторм: буде сніг, гроза, сильний вітер та холоднеча

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні заморозки та штормовий вітер до 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 18 квітня буде місцями прохолодною. У багатьох областях будуть сильні дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. У західних областях будуть навіть заморозки 0-5 градусів; у північних та центральних областях - 0-3 градуси.

У Івано-Франківській та Західній областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

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Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: ventusky

Погода 18 квітня

В Україні 18 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у всіх областях, крім південно-східних, можуть бути навіть грози. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 3-8° тепла, вдень 7-12°; на решті території вночі 9-14°, вдень 14-19°, на південному сході та сході країни 22-27°. В Карпатах мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 18 квітня в Україні буде прохолодно та дощитиме. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+29 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до 4-10 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: meteoprog

Погода 18 квітня у Києві

У Києві 18 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують значні дощі. Синоптики оголосили штормове попередження. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8°, вдень 7-12°; у Києві вночі 5-7°, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

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