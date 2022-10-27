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Україну накриють снігопади: коли чекати морозів та зимової казки

27 жовтня 2022, 02:10

На початку листопада деякі регіони країни атакує снігопад. Коли чекати похолодання і приходу зими.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на початку листопада буде досить теплою. Поп прогнозом синоптиків, перша декада останнього місяця осені буде і без опадів.

А ось перший сніг в деяких регіонах України випаде вже в листопаді, але швидко розтане.

Як свідчать дані сайту Wisemeteo, морозу в денні години в останній місяць осені практично не буде.

На півдні України снігу в листопаді не буде. Найнижча денна температура прогнозується тільки до кінця місяця. Так + 7 градусів буде тільки 30 листопада.

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У Сумах перший сніг прогнозується вже на 5 листопада, стовпчики термометрів в цей день вдень будуть показувати до 12 градусів тепла, тому він буде відразу танути. Найхолодніший день листопада в місті очікується 30 числа, буде +3 градуси.

На заході Украни снігу в листопаді також не очікують. Найнижча денна температура повітря прогнозується на рівні 5 градусів тепла.

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У центрі України перший сніг також не випаде восени. Найхолодніші дні - 29-30 листопада, коли стовпчики термометрів показуватимуть 4 градуси зі знаком "плюс".

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А ось у Харкові сніг може піти вже на початку останнього місяця осені - 5 листопада. У цей день очікується 12 градусів тепла, так що зимової казки не буде. Найхолодніший день листопада - 30 число (0 градусів).

У Києві снігу в листопаді чекати не варто. Однак буде багато сонячних днів, що нехарактерно для останнього місяця осені. Мінімальна денна температура повітря 4 градуси тепла.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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