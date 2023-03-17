Україну накриє спека: синоптики назвали найтепліші дні в березні

Погода на початку тижня буде теплою по всій Україні. Синоптики прогнозують різке потепління.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на цих вихідних ще буде прохолодною, але з 20 березня Україну чекає потепління.

За даними синоптиків, невеликі дощі пройдуть на сході країни в неділю, 19 березня. Однак вночі стовпчики термометрів подекуди опустяться нижче 0.

Погода на 18 березня в Україні

У суботу на більшій частині України очікується мінлива хмарність, на заході країни день буде сонячним.

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Опадів не передбачається, тому можете сміливо планувати похід по магазинах, зустрічі з друзями або довгоочікувану пробіжку на стадіоні. На заході, південному заході, південному сході і півдні країни повітря прогріється до +9...+12, в північних, центральних і східних регіонах - до +7...+9.

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Погода на 19 березня

У неділю погода буде теплою і сонячною в більшості регіонів. Невеликий дощ пройде тільки в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

На заході країни стовпчики термометрів покажуть близько +15, на півдні і в центрі — +10...+12, в східних і північних областях — +6...+9.

Погода на 20 березня

Погода на початку тижня буде теплою по всій Україні. Вдень на сході, півдні та центрі термометри покажуть +9...+11, в інших регіонах буде ще тепліше — +12...+14.

За даними синоптиків meteoprog.com, найтепліший день можна чекати 23 березня і в останні дні місяця.

Коли в Україні потеплішає

За даними синоптиків, з 20 березня в Україні можна чекати потепління. Вдень у південних, західних та центральних областях прогнозується 12...18 градусів тепла. У східному регіоні прогнозується від +9 до +12 градусів.

А ось 24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до +21...+ 22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.

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