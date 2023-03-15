Увірветься справжнє літо: синоптики дали спекотний прогноз для України

Погода в Україні різко зміниться. Як повідомляють синоптики, очікується похолодання і не виключені дощі, місцями в дуеті з мокрим снігом.
"В Україні очікується мінлива погода. Західне похолодання пошириться на схід - у багатьох областях стане значно прохолодно. У західних, північних та більшості центральних областей завтра протягом дня передбачається лише +3...+ 8 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко у Facebook.
У той же час, за словами синоптика, на сході України, 16 березня в південній частині, місцями в центрі ще тепліше, +8...+ 14 градусів. Очікуються невеликі дощі, можливо з мокрим снігом в залежності від температури повітря.
"Діяльність атмосферних фронтів зумовить вологу погоду по всій Україні", - констатувала Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
"Максимальна температура повітря в Києві буде + 5, + 6 градусів. Місцями дощ, ввечері можливий мокрий сніг", - додала вона.
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Коли потеплішає
За даними сайту Ventusky.com 20 березня вдень у південних, західних та центральних областях прогнозується 12...18 градусів тепла. У Східному регіоні прогнозується від + 9 до + 12 градусів.
А ось 24 березня вже сильно потеплішає. На заході очікується до + 21...+ 22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля. Прохолодніше буде на сході України, де прогнозується +13...+ 16 градусів.
Найхолодніше буде в північних областях - всього + 8...+ 13 градусів.
Прогноз погоди
Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
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