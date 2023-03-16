В Україну несподівано увірветься мороз: синоптик розповіла, де чекати справжню зиму в березні

За даними синоптиків, з 20 березня в Україні можна чекати потепління. Справжня спека прийде до кінця місяця.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні, незважаючи на весну на календарі, знову покаже свій характер. Синоптики прогнозують морози, які накриють Україну цієї ночі.

"Найближчої ночі морози становитимуть у західних областях України -1...-6 градусів. Вдень "мінуси" вщухнуть, очікується +4...+ 9 градусів, на півдні Одеської області, в Криму і Приазов'ї +8...+ 12 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За її прогнозом, на півночі буде від 2 тепла до 2 морозу.

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Крім того, схід, південь і значну частину центру прикриють хмарами, тому тут очікується +3 +5, місцями навіть до +7 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

"Дощ, ймовірно з мокрим снігом, передбачається в найближчу ніч і завтра вранці в східних областях, а також місцями в Полтавській, Черкаській та Дніпрі з районами. Вдень практично всюди в Україні - без опадів", - додала синоптик.

У Києві 17 березня опадів не очікується.

"Вітер - з північного заходу, залишається поривчастим. Поки в столиці буде холоднувато: вночі -2 до +2, вдень у п'ятницю до + 7 градусів", - розповіла вона.

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Коли в Україні потеплішає

За даними синоптиків, з 20 березня в Україні можна чекати потепління. Вдень у південних, західних та центральних областях прогнозується 12...18 градусів тепла. У Східному регіоні прогнозується від + 9 до + 12 градусів.

А ось 24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до +21...+22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.

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