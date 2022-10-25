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Україну накриє шторм: синоптики попередили про сильну атаку атмосферного фронту

25 жовтня 2022, 19:28

У Києві 26 жовтня буде сиро, можливий невеликий дощ та сильний туман.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою та досить небезпечною. Синоптики попереджають про сильний туман та штормовий вітер, який принесе чимало клопоту.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в середу, 26 жовтня, стовпчики термометрів покажуть +12 +18 градусів, на північному сході +9 +12 градусів.

При цьому, навіть вночі очікується від 8 до 12 градусів тепла, а на півдні - 14 градусів зі знаком "плюс".

Дощитиме 26 жовтня у східних областях України, на решті території місцями пройдуть незначні дощі.

У Києві в середу також буде сиро, можливий невеликий дощ. Максимальна температура повітря - до +14 градусів.

Діденко додала, що найближчим часом серйозних холодів не передбачається, температура повітря коливатиметься в нинішніх межах. Можливі періодичні дощі та тумани.

Карта погоди

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути

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