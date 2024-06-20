Україну накриє антициклон Aviv: погода різко зміниться

Погода в Україні зміниться – у п’ятницю, 21 червня, над нашою державою пануватиме антициклон на ім'я Aviv, який зумовить скрізь суху, переважно сонячну погоду.
Температура повітря у п'ятницю всюди буде комфортною. Навіть на сході та півдні спаде спека. Упродовж дня в більшості областей України очікується +24…+29 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
Також вона зазначила, що сильний вітер, який спостерігається в Україні в четвер, 20 червня, уже наступного дня стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.
На вихідних, 22 і 23 червня, частину областей нашої держави накриють опади.
"Уже 22-23-го червня на заході та півночі України пройдуть грозові дощі", – попередила синоптик.
Погода у Києві 21 червня
У Києві в п’ятницю, 21 червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів. Вітер у столиці очікується завтра північно-західний, помірний, тобто він також послабне.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що на Україну налетить штор з грозою та шквалами. Синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.
Також раніше повідомлялося, що буря досягла 7-бальної потужності – Україну накрив потужний геомагнітний шторм.
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