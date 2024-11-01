Україну засипатиме снігом: опади будуть не лише у Карпатах

Синоптики попереджають про штормовий вітер. У багатьох областях оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які регіони засипатиме снігом

Де будуть сильні пориви вітру

Де температура повітря впаде до +5 градусів

Погода в Україні 2 листопада буде місцями дощовою. У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили штормове попередження у всіх областях України - І рівень небезпечності. Все через сильні пориви вітру, які будуть досягати 15-20 м/с.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в 2 листопада Україну атакує холодне арктичне повітря, лише на півдні буде ще тепло. Вже в неділю буде прохолодно і на півдні. Очікується штормовий вітер. 4 листопада мокрий сніг прогнозують у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавщини.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: ventusky

Погода 2 листопада

В Україні 2 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ у західних та північних областях. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Майже у всіх областях України будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла; вдень 9-14°, на півдні країни до 19°, у західних та північних областях 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 2 листопада в Україні буде вітряною та місцями дощовою. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: meteoprog

Погода 2 листопада у Києві

У Києві 2 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі та вдень 5-10° тепла; у Києві вночі та вдень 8-10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.

Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.

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