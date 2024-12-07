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Україну заливатиме дощами, а потім прийде похолодання: синоптики назвали дату

Ангеліна Підвисоцька
7 грудня 2024, 19:41
255
Синоптики попереджають про те, що 8 грудня будуть сильні пориви вітру.
погода
Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Коли прийде похолодання
  • У яких областях будуть дощі
  • Де синоптики прогнозують +14

Погода в Україні 8 грудня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні будуть дощі, в регіони прийшло потепління. Температура повітря у деяких областях підвищиться до 10-15 градусів тепла.

відео дня

Дощі очікуються у західних та північних областях, а також у Вінницькій та Одеській областях. Водночас буде дуже сильний вітер. Відчутне похолодання прийде в Україну вже 13-14 грудня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 8 декабря
Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото: ventusky

Погода 8 грудня

В Україні 8 грудня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ на Правобережжі країни. На території північно-східних областей буде ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Майже по всій Україні очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14° тепла; на решті території вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 8 грудня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Криму. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів. Найнижча температура буде в Харківській та Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

погода 8 декабря
Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото: meteoprog

Погода 8 грудня у Києві

У Києві 8 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 8 декабря
Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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