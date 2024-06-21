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Вдарить температура +35, будуть зливи і град: Україну накриває небезпечна погода

Альона Вороніна
21 червня 2024, 15:44
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У частині областей температура зросте до +30-35 градусів, а в деяких областях будуть сильні зливи та великий град.
Вдарить температура +35, будуть зливи і град: Україну накриває небезпечна погода
Погода в Украине будет с ливнями, большим градом и температурой +35/ УНІАН

Погода в Україні у вихідні, 22 і 23 червня, буде теплою, а місцями навіть спекотною. Температура повітря загалом по країні буде вищою за норму на 3-5 градусів.

Але при цьому в західних областях, а також місцями в інших областях, окрім півдня, пройдуть короткочасні грозові дощі. На заході можуть виникати небезпечні та стихійні явища погоди, пов'язані з грозовою діяльністю, тому варто бути уважними. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 22 червня

У західних областях

У західних областях вночі без істотних опадів. Вдень очікуються короткочасні дощі, грози. Місцями сильні зливи, крупний град. При грозах пориви вітру та шквали, 15-20 м/с, локально можливе посилення до 25-27 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +28...+33.

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У північних областях

У північній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +26...+31.

На півдні України

У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33.

У східних областях

На сході країни малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29.

Погода в Украине 22 июня
Погода в Україні 22 червня/ meteoprog

Погода 23 червня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, вночі пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози; вдень без істотних опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті утримається нестійка погода з грозовими дощами. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +22...+27.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ; вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град та шквали, 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, вдень +29…+34.

На півдні України

У південних областях та у Криму очікується сонячна та спекотна погода. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +30...+35.

У східних областях

У східній частині України очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34.

Погода в Украине 23 июня
Погода в Україні 23 червня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє антициклон Aviv – погода різко зміниться. Сильний вітер, який накрив нашу країну, стихне, а температура повітря знизиться.

Також раніше повідомлялося, що пекельна спека йде в Україну, але не у всі області – стало відомо, де чекати дощі. Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України 21 червня будуть дощі з грозами.

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