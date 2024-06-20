Пекельна спека йде в Україну, але не у всі області: де чекати дощі

Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України 21 червня будуть дощі з грозами.

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Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 21 червня буде спекотною, але в деяких областях очікуються грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 21 червня буде дуже спекотна погода - до 34 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: ventusky

Погода 21 червня

В Україні 21 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у областях на крайньому сході країни. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 75-10 м/с. Будуть пориви вітру у східних областях - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 21 червня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+33 градусів. Найнижча температура буде в Харківській та Сумській областях. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Погода 21 червня у Києві

У Києві 21 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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