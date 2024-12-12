Є небезпека: синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні буде хмарною. Подекуди пройдуть невеликі опади переважно у вигляді снігу.

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Якою буде погода в Україні 12 грудня - прогноз синоптика / Фото: pixabay.com

Коротко:

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

Сьогодні в Україні очікується сніг і дощ із мокрим снігом

Погодні умови в Україні в четвер, 12 грудня, будуть складними. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий. На території країни, крім півдня та південного сходу, на дорогах прогнозується ожеледиця.

Як прогнозує Український гідрометеорологічний центр, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Погода сьогодні буде хмарною. Подекуди пройдуть невеликі опади переважно у вигляді снігу.

В Україні оголошено I рівень небезпеки / facebook.com/UkrHMC

На півдні та сході країни очікується помірний дощ із мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Удень у північній, західній, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +1°С.

Погода в Києві

У Київській області очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий сніг.

На дорогах - ожеледиця (перший рівень небезпеки, жовтий).

Температура повітря по області вночі та вдень коливатиметься від +1 до -4°С. У Києві вночі та вдень температура повітря становитиме -1...3°С.

Погода в Україні 12 грудня / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеоролог Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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