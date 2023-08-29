В Україні на 3 дні похолодає і будуть дощі, потім – знову спека: де у вересні чекати +36

Погода в Україні на короткий проміжок часу стане прохолоднішою, але після цього у частині областей знову вдарить температура до +36 градусів.

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Погода в Україні – на 2-3 дні похолодає, а потім знову вдарить спека/ unsplash.com

Погода в Україні найближчими днями стане відносно прохолоднішою. Спека трохи спаде, але не надовго. Прохолода триматиметься лише 2-3 дні, а потім повернуться температури повітря понад +30 градусів, а подекуди навіть до +36.

Температура повітря спершу почне знижуватися у західних областях, а потім – у решті регіонів. Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише "РБК-Україна".

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"У західних областях вже 30-31 серпня пройде атмосферний фронт, рештою території – 1-2 вересня. Схід та північний схід – там мало змін буде", – розповіла синоптик.

Але прохолодне повітря протримається лише упродовж 2-3 днів, а потім температура підвищуватиметься, хоча і не всюди до таких критичних значень, як зараз. У більшості областей буде близько +30 градусів, на півдні та сході +35…+36 градусів.

За словами синоптика, нове підвищення температури можливе 4-7 вересня.

Також Наталія Голеня розповіла, що у понеділок, 28 серпня, денні максимуми температури повітря у багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення. Так, багато де було зафіксовано перевищення на 1-5 градусів.

У вівторок, 29 серпня, температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня, зазначила синоптик. Але вже від завтра синоптична ситуація буде змінюватися, починаючи із заходу нашої держави.

Також синоптик попередила, що похолодання принесе дощі, які подекуди будуть переходити у зливові дощі та град. Також очікується шквалистий вітер.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень з 28 серпня по 3 вересня. Зберігатимуться спекотні температури повітря. Суха погода переважатиме у більшості областей, і лише на заході та подекуди на півночі нашої держави варто очікувати дощів з грозами.

Якою буде погода в Україні восени 2023 року

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур.

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