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Країна під атакою потужної бурі: влупив майже 7-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
16 листопада 2024, 04:00
1632
Після цієї магнітної бурі зовсім скоро країну накриє ще одна.
магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли країну атакує нова магнітна буря

Україну атакувала нова і дуже сильна магнітна буря. Її потужність раптово посилилася. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 11 листопада. Вона вдарила з 4-бальною потужністю і на такому рівні протрималася до 13 листопада включно. Уже 14 листопада потужність бурі раптово посилилася і досягла майже 7-бальної потужності.

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Очікується, що 16-17 листопада потужність бурі буде на рівні 3-х балів. Після цього вона знизиться до мінімуму. Проте вже наступного дня увірветься нова буря з 4-бальною потужністю.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 16 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 39 сонячних плям.

Країна під атакою потужної бурі: влупив майже 7-бальний шторм
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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