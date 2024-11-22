Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли 'влупить' ще одна

Потужність магнітної бурі досягла майже 7-бальної потужності, після чого пішла на спад.

https://glavred.net/synoptic/strana-pod-atakoy-moshchnoy-magnitnoy-buri-kogda-vlupit-eshche-odna-10616738.html Посилання скопійоване

Україну атакувала нова магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли країну атакує нова магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Її потужність раптово зросла до майже 7-ми балів. Про це повідомляє meteoagent.

Попередня магнітна буря закінчилася 20 листопада на рівні трьох балів. Очікувалося, що після цього вона закінчиться, але раптово країну атакувала нова буря і вдарила відразу з майже 7-бальною потужністю.

відео дня

22 листопада її сила знизилася до 4-х балів. Очікується, що наступного дня вона впаде до трьох балів і протримається на такому рівні до 27 листопада включно.

Однак розслаблятися ще рано, адже вже 30 листопада країну атакує нова буря.

Україну атакувала нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 23 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред