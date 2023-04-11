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Різко увірветься злива: в Україну мчить холодрига

Марія Тупік
11 квітня 2023, 18:24 оновлено 11 квітня, 18:26
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У Києві 12 квітня очікується похолодання до +10 градусів, дощ і поривчастий вітер.
Погода, погода в Україні
Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні найближчими днями буде холодною. Як повідомляють синоптики, зниження температури повітря не обійдеться без дощів.

"У середу в Україні стане холодніше. Денна температура повітря складе скромні +9...+12 градусів. Теплою буде погода тільки в південній частині, +12...+16 градусів", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За даними синоптика, до похолодання приєднаються дощі. А "сухі паузи" слід очікувати вдень у південній частині, ввечері - у східних областях.

відео дня

На сході і півночі України східний вітер може досягати сильних значень до 15-18 метрів в секунду.

У Києві 12 квітня очікується похолодання до +10 градусів, дощ і поривчастий вітер.

Карта погоди

Потепління в Україні

За даними метеорологів, вже в травні в Києві очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Погода на Великдень

"На Великдень в Україні вночі очікується + 5...+ 9 градусів, свіжо, думайте, що одягнути красиве тепліше, вдень 16 квітня передбачається +9...+ 12 градусів", - каже синоптик.

Діденко додала, що дощі, при цьому більш вірогідні тільки в західних областях.

За прогнозом синоптиків, справжня спека буде вже в третій декаді квітня. Можна чекати + 20 і багато сонця.

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