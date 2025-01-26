Після +19 градусів почнуться зливи та сніг: коли Україну атакує сильна негода

Про що йдеться:
- Коли в Україні вдарить +19 градусів
- Коли в Україну прийде похолодання
- Де синоптики прогнозують дощі та сніг
Погода в Україні протягом найближчого тижня, з 27 січня по 2 лютого, буде аномально тепло. Це повітря прибуде з країн Балканського півострова та східної частини Середземного моря.
Температура повітря буде перевищувати кліматичну норму на 7-12 градусів. Очікується, що вдень будуть зафіксовані нові рекорди максимальної температури.
Така погода буде нагадувати початок квітня. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.
Погода в Україні 27 січня
У понеділок, 27 січня, на всій території України очікується аномально тепла та суха погода, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с, у Карпатах пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+6 °С, вдень +5…+10 °С, у південних, західних та місцями центральних регіонах +10…+14 °С.
Погода в Україні 28 січня
У вівторок, 28 січня, в Україні утримається тепла погода, без опадів на всій території. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6 °С, у західній частині місцями +7...+10 °С; вдень повітря прогріється до +7…+12 °С, у південних та західних регіонах (особливо на Прикарпатті) +13…+16 °С.
Погода в Україні 29 січня
У середу, 29 січня, у західних областях пройдуть дощі, на решті території країни без опадів. Вітер переважатиме південної чверті, 7 – 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +7…+13 °С, у внутрішніх районах Криму +14…+19 °С.
Погода в Україні 30 січня
У четвер, 30 січня, у західних регіонах очікуються помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер на Лівобережжі України південної чверті, у решті регіонів змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, вдень +6…+11 °С, у південній частині та Криму +12…+15 °С, у західних областях +2…+7 °С.
Погода в Україні 31 січня
У п'ятницю, 31 січня, у західних та північних областях пройдуть помірні, подекуди значні дощі. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С, у західних та північних регіонах +2...+7 °С.
Погода в Україні 1 лютого
У суботу, 1 лютого, у північних та центральних областях країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України погода очікується без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0...+6 °С, вдень +3...+8 °С, на півдні +6...+11 °С.
Погода в Україні 2 лютого
У неділю, 2 лютого, невеликий дощ із мокрим снігом очікується у північних, центральних та східних регіонах, на решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С, на півдні Одещини до +10 °С.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в одній області оголосили 3 рівень небезпечності. У Івано-Франківській області через відлигу можуть зійти снігові лавини. Крім того, по всій Україні оголосили І рівень небезпечності через туман. Очікується видимість 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту.
На 27 січня вже у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності. У південно-східних областях очікується туман. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну йде справжня весна. Кінець січня в Україні буде дуже теплим. Температура повітря може підвищитись аж до +16 градусів.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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