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Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
14 березня 2025, 05:30
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Україна перебуває під атакою потужної магнітної бурі і це може вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

В Україні посилилася магнітна буря. Вона продовжує сильно затягуватися. Про це повідомляє meteoagent.

8 березня магнітна буря знову зросла і стала майже 8-бальною. 10 березня її потужність впала до 5-ти балів. Очікувалося, що вона піде на спад, але буря знову почала посилюватися.

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Уже 11 березня потужність бурі зупинилася на рівні 6-ти балів, а 12 березня - майже 8-ми балів. 13 березня буря стала 6-бальною. Очікується, що 14-15 березня включно вона знизиться до 4-х балів, після чого ще два дні буде 3-бальною.

магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години стався 21 спалах класу С. Повідомляється, що 14 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 53 сонячні плями.

Дуже затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться сильна магнітна буря
Симптоми впливу магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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