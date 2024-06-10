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Сунуть потужні дощі і зливи: синоптик попередила, які регіони "накриє" негода

Анна Косик
10 червня 2024, 14:46
138
Дощі з грозами, градом і шквалами пронесуться у декількох областях на заході та півночі України. А погода на сході та півдні стане сюрпризом для українців.
Дождь
Негода бушуватиме за заході та півночі країни / фото: flickr

Погоду в Україні 11 червня визначать атмосферні фронти, що гулятимуть країною. Передбачається низький тиск та навпаки - підвищена вологість. Поки західні та північні регіони заливатимуть опади, на сході буде гарячий день.

Про це пише синоптик Наталія Діденко в Telegram. Згідно з її прогнозом, найбільше зачеплять дощі, грози, град і зливи Вінниччину, Черкащину та Одещину. До короткочасних опадів слід підготуватися і мешканцям Києва.

Суха погода переважатиме завтра на сході та у більшості центральних і південних областей. У цих регіонах і слід очікувати справжню спеку. Температура повітря сягатиме +33 градуси, в той час як на заході буде навіть холоднувато - +19+23 градуси. Загалом очікується +23+29 градусів.

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Погода в Украине
Погода в Україні 11 червня / meteoprog

Як зазначає синоптик, у столиці окрім дощів можуть прогриміти грози, а з ними і рвонути шквали та сипнути град. При цьому температура повітря залишиться досить високою +26, +27 градусів.

Погода в Киеве
Погода в Києві 11 червня / meteoprog

Діденко розповіла і про погоду впродовж 12-14 червня. За її словами, у наступні дні слід очікувати короткочасного похолодання до +17+23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.

Погода в Украине на 12 июня
Погода в Україні 12 червня / meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні у червні 2024 - що відомо

Нагадаємо, негода накрила нещодавно центральну частину України. У Київській області вдень в суботу, 8 червня, помітили смерч.Небезпечний вихор, який діставав від землі аж до грозових хмар, рухався полем.

Раніше стало відомо, що в Україну увірвалася нова магнітна буря. Повідомляли, що 10 червня вона зросте до майже 7-ми балів, після чого опуститься до мінімуму.

Напередодні, 9 червня, синоптики попереджали, що погода в Україні буде штормовою. Дощі та грози пронесуться частиною регіонів країни.
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