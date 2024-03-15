В Україні потепліє до +15 градусів: синоптики назвали регіони, де 'вдарить' тепло

Опадів не очікується, лише в західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ.

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В Україну прийде потепління / колаж: Главред, фото: pexels

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у суботу 16 березня на більшій частині України опади не прогнозуються, лише на півдні місцями невеликий дощ.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на узбережжі морів 2-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°, повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці на Прикарпатті та в більшості центральних областей туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

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У Києві в суботу буде також без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня: опадів не очікується, лише в західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, удень 6-11° тепла, у західних областях вночі та вдень 3-8° тепла.

У столиці 17 березня вночі без опадів, удень дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, удень 9-11° тепла.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що синоптик назвала дату потепління, але попередила про "сюрприз". Наталія Діденко повідомила, що у найближчі дні буде з дощем і мокрим снігом, у більшості областей не варто очікувати сонячної погоди.

Синоптик назвала дату різкого зниження температури в Україні. Погода в Україні раптово зміниться. Після довгоочікуваного потепління в країну увірветься похолодання, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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