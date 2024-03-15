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В Україну вривається шторм: синоптики оголосили І рівень небезпечності

Ангеліна Підвисоцька
15 березня 2024, 19:50
Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, там буде туман.
погода, дождь
Прогноз погоди в Україні на 16 березня / фото: pexels

Погода в Україні 16 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

На території центральних областей та на Прикарпатті очікується туман. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Там видимість буде 200-500 м.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

погода 16 марта
Прогноз погоди в Україні на 16 березня / фото: ventusky

Погода 16 березня

В Україні 16 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ у південних областях. На території центральних областей та на Прикарпатті очікується туман. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на узбережжі морів 2-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 16 березня в Україні буде сніжною. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 0...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів.

погода 16 марта
Прогноз погоди в Україна на 16 березня / фото: meteoprog

Погода 16 березня у Києві

У Києві 16 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода на 16 марта
Прогноз погоди в Україні на 16 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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