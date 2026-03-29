На Рівненщині дощитиме: що приготувала погода на останні дні березня

Інна Ковенько
29 березня 2026, 17:05оновлено 29 березня, 20:13
На Рівненщині синоптики прогнозують прохолодну ніч та відносно теплий, але дощовий день.
Погода в Рівному та області на 30 березня /Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Рівному в понеділок
  • Коли температура підніметься до +15 градусів
  • Якою буде температура по області вночі

У понеділок, 30 березня, на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень можливий невеликий дощ. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 30 березня

За даними синоптиків, у понеділок стовпчики термометрів коливатимуться в межах весняних показників. По області вночі очікується від +3 до +8 градусів, а вдень температура підніметься до +10…+15 градусів. У Рівному вночі температура повітря становитиме +4…+6 градусів, а вдень синоптики прогнозують +13…+15 градусів. Вітер буде східний та північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Як повідомляв Главред, у неділю в Тернопільській області, з наближенням атмосферних фронтів, прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

На Рівненщині 29 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. За даними синоптиків, місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Також синоптики заявили, що 29 березня найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Чернігівській областях.

Якою буде погода в Україні на останні вихідні березня

Погода в Україні впродовж останніх вихідних березня очікується помірно теплою, однак у частині регіонів пройдуть опади, тоді як в інших буде сонячно. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

28–29 березня дощі прогнозуються у західних і південних областях. Також опади можливі у Житомирській, Київській та Луганській областях. Вітер переважатиме східний та північно-східний, місцями з поривами.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
