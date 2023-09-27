Може вплинути на здоров'я: Україну накрила майже 9-бальна магнітна буря

Ця магнітна буря дуже затягнулася в Україні і триватиме більше 10-ти днів.

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Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Її потужність досягла майже 9-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.

Як повідомлялося, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 17 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів. Вже 18 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 6-ти балів, а наступного дня підвищилася ще на дві одиниці. 20 вересня шторм злегка вщух, а його потужність опустилася до 5-ти балів. 21 вересня, буря знову стала сильнішою - майже 7 балів.

25 вересня буря пішла на спад - опустилася до 4 балів. Проте вже наступного дня вона почала підвищуватися. Сьогодні 27 вересня, потужність бурі становить майже 9 балів. Це робить шторм неймовірно сильним і він може впливати на здоров'я людини.

відео дня

Очікується, що лише після цього буря піде на спад.

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу С. Зараз на Сонці зафіксовано 79 плям.

Фахівці вважають, що 28 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року розпочнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду-Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики відзначили, що в жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. В цілому середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище норми. Очікується, що за жовтень 2023 року в деяких регіонах України кількість опадів складе 129 мм.

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