Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження. Будуть небезпечні погодні умови.

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Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: УНІАН

Що відомо:

В Україні оголосили штормове попередження

Місцями випало вже близько 30 см снігу

Погода в Україні продовжить погіршуватися

Погода в Україні погіршиться. Регіони засипатиме снігом та вдарять сильні морози. У багатьох областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє ДСНС.

На вершині гори Піп Іва вже випало близько 30 сантиметрів снігу. Там дуже сильні пориви вітру. Через снігопади на високогір'ї обмежена видимість. Рятувальники закликають утриматись від виходів у гори до стабілізації погоди.

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Штормове попередження в Україні

Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпечності вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Києві та регіоні. Там температура повітря опуститься до -5 градусів. Такі заморозки протримаються до 11 квітня.

Жовтий рівень небезпечності оголосили у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.

У західних, північних та центральних областях очікується ожеледиця на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: ventusky

Погода у Києві

У Києві будуть небезпечні метеорологічні явища. У цей день буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг, ожеледицю та сильні пориви вітру до 20 м/с.

"Температура по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; в Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 6 квітня, вдень у більшості областей України очікується до +2…+9 градусів, на заході навіть у денні години передбачається 0…+4 градуси. У східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині в неділю буде тепліше, +10…+15 градусів. У західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг. На решті території – переважно поки що буде йти дощ.

Як писав Главред, похолодання посилиться в Україні вже з понеділка, 7 квітня. Воно очікується повсюди. Синоптики прогнозують нічні заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі. Але після Вербної неділі українців потішить потепління.

А ось на Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі в західних, північних і частково східних областях. Решта територій без значних опадів. У південних областях температура буде від +15 до +18, у західних областях від +10 до +15, у північних, північно-східних та центральних у межах +10 - +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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