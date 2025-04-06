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Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Ангеліна Підвисоцька
6 квітня 2025, 21:05
831
Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до -4 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 7 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -5 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі, сніг та ожеледицю

Погода в Україні 7 квітня буде місцями холодною. У багатьох областях прогнозують дощі, сильні пориви вітру та навіть сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Києві та регіоні. Там температура повітря опуститься до -5 градусів. Такі заморозки протримаються до 11 квітня.

відео дня

Жовтий рівень небезпечності оголосили у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 7 квітня сніг найбільш ймовірний у північних областях. У південно-східній частині країни буде дощ. Очікується сильний вітер та заморозки на заході, півночі, у центральних та місцями південних областях.

У східних областях буде найтепліше. Там температура повітря підвищиться до +9...+12 градусів. У Києві вночі очікують заморозки, також буде сніг.

Холодна погода триватиме увесь найближчий тиждень. Потепління в Україні розпочнеться з Вербної неділі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 7 апреля
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: ventusky

Погода 7 квітня

В Україні 7 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі та сніг у багатьох областях України. У західних, північних та центральних областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У північних, західних та Вінницькій областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"На сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ, температура вночі 3-8° тепла (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на грунті, місцями і в повітрі заморозки 0-3°), вдень 6-11° тепла; на решті території невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; вночі заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 7 квітня в Україні буде достатньо тепло, але місцями прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+14 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+4 градусів.

погода 7 апреля
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: meteoprog

Погода 7 квітня у Києві

У Києві 7 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; в Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також може бути порушений рух транспорту.

погода 7 апреля
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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