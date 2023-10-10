Коли по всій Україні випаде перший сніг: синоптик спрогнозувала дату

За словами синоптика, різкого похолодання до кінця жовтня не очікується. Дощі будуть періодично, але не часто.

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Синоптик сказала, коли по всій Україні випаде перший сніг/ unsplash.com

Погода в Україні до кінця жовтня буде стабільно прохолодною. Перший сніг на більшій частині території може випасти після 20 жовтня.

Таким прогнозом погоди поділилася заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пише NV. Вона зазначає, що для кінця жовтня снігопади уже не є дивиною.

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"Перший сніг в Карпатах уже був цими вихідними. На решті території, як завжди: після 20 жовтня це вже не дивина для більшої частини України, крім крайнього півдня. Найчастіше так відбувається. Чи цього року так буде, – питання, але в принципі на кінець жовтня в Україні снігопади можливі", – зазначила Голеня.

Також синоптик спрогнозувала, якою може бути погода до кінця жовтня 2023 року. За її словами, до кінця місяця знову може бути хвиля тепла. Проведені зараз розрахунки показують, що до кінця жовтня поки що не видно різкого похолодання.

"Тобто температурний діапазон все одно залишиться +3…+8 вночі, а денна температура до +8…+15 градусів. Дощі періодично будуть, але небагато. За сьогоднішніми даними такий розрахунок. Прогноз погоди за межами 5 діб міняється кожного дня", – сказала синоптик.

Погода в Києві на жовтень 2023 року (прогноз погоди розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики попередили про небезпечну погоду на вівторок, 10 жовтня. Зазначалося, що будуть заморозки, в кількох областях дощ. В більшості областей не відступатимуть заморозки, але вдень температура повітря трішки підвищиться.

Також раніше синоптик Наталія Голеня назвала дату сильного потепління, яке чекає на українців уже в найближчі дні. За її словами, температура почне підніматися уже з 12 жовтня, до вихідних вона подекуди може досягнути +23 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 9 по 15 жовтня. Погода упродовж тижня буде досить холодною, подекуди вдарять заморозки -5 градусів, проте у деяких областях в окремі дні будуть дощі.

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