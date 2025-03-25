Припинення вогню до 20 квітня: політолог оцінив таку можливість

Експерт назвав ймовірний сценарій, коли РФ самостійно захоче перемирʼя.

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Тимчасове припинення вогню до 20 квітня можливе / Колаж: Главред, фото: ОП України, kremlin.ru

Ключові тези:

Сталого миру до 20 квітня не буде

Зараз РФ намагається виграти час та намагається дестабілізовувати ситуацію в Україні

Президент США Дональд Трамп до 20 квітня міг би досягти тимчасового припинення вогню в Україні, але про сталий мир говорити поки рано. Про це сказав політолог і міжнародник Максим Несвітайлов у коментарі РБК-Україна.

Експерт зазначив, що наразі США, зокрема Дональд Трамп, могли б запропонувати тимчасове перемир'я, але його стабільність і тривалість залишаються під великим питанням.

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"Теоретично, ухвалення режиму тимчасового припинення вогню можливе. Це єдине, що можливо. Сталого миру до того моменту точно не буде", – вважає Несвітайлов.

За його словами, країна-агресор РФ намагається виграти час, щоб вичерпати наступальний потенціал ЗСУ та просунутись на окремих напрямках, зокрема в Сумській області або по лінії фронту.

"І коли вони зрозуміють, що наступальний потенціал вичерпався, що вони видохли, вони такі (скажуть - Главред): "Швидко встановлюємо перемир'я тут і зараз. Тут і зараз", - додав Несвітайлов.

Політолог вважає, що лише за місяць російські окупанти можуть окопатись та побудувати загородження. Паралельно ворог буде намагатися вести інформаційну кампанію проти України. Зокрема, противник буде вимагати зупинення мобілізації та військової допомоги від країн-союзників. Також росіяни вимагатимуть проведення виборів.

На думку Несвітайлова, поки не ухвалене рішення про тривалий мир, росіяни будуть максимально дестабілізовувати ситуацію в Україні.

Припинення вогню - новини за темою

Нагадаємо, США досі сподіваються, що широке перемир’я у війні Росії проти України може бути досягнуте за кілька тижнів, попри безперервні обстріли та небажання Кремля йти на угоду напередодні запланованих переговорів. Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Білий дім прагне досягти домовленості про перемир’я до 20 квітня, коли Великдень святкуватимуть і західні, і православні церкви. Однак розуміє, що цей термін може бути зміщений через значні розбіжності між сторонами.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп поки що не встановлював російському диктатору Володимиру Путіну крайній термін для погодження режиму припинення вогню з Україною. Проте такий дедлайн може зʼявитися.

Водночас віце-маршал Королівських ВПС Великобританії у відставці Шон Белл заявив про те, що диктатор Володимир Путін не піде на угоду про припинення вогню. За його словами, зазвичай можливо досягти припинення вогню тільки тоді, коли обидві сторони перебувають у глухому куті. Сторони або борються одна з одною, але ніхто не виграє, або вони обидві бачать вигоду в тому, щоб зупинитися, або настає кінець війни, коли одна сторона виграла, а інша програла. Зараз ні того, ні іншого не відбувається, запевнив експерт.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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