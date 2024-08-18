"Пекельна" спека повертається: де буде майже +40, а які регіони заливатимуть дощі

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях в цей день будуть грози.

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Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 19 серпня буде спекотно. Регіони накриє нова хвиля спеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: ventusky

Погода 19 серпня

В Україні 19 серпня буде невелика хмарність. У цей день будуть дощі з грозами у західних областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, у південних та центральних областях сильна спека 35-37°; в Карпатах 23-28°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 19 серпня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде у Київській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+37 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+33 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: meteoprog

Погода 19 серпня у Києві

У Києві 19 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°; у Києві вночі 18-20°, вдень 32-34°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

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