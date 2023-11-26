Зірка Скаженого весілля і Слуги народу Арам Арзуманян отримав термін за бійку

Актор розкрив обставини, через які він був засуджений на два роки позбавлення волі.

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Арам Арзуманян отримав судимість за бійку з "беркутівцем" / колаж: Главред, фото: instagram.com/aram_dad

Український актор і комік, зірка фільмів "Скажене весілля", серіалів "Скажені сусіди", "Великі вуйки" та ін., Арам Арзуманян буквально випромінює позитив і дружелюбність. Дивлячись на нього, у глядачів моментально розпливаються обличчя в усмішках.

Проте артист має таємницю, яку лише нещодавно розкрив у інтерв'ю Аліні Доротюк. Так Арзуманян зізнався, що має судимість. Про що сьогодні він, втім, ані краплі не шкодує.

Актор розповів, що отримав два роки умовно за бійку. Після змагань з пауерліфтингу Арам з друзями посварився з іншими спортсменами. Переможені звернулися в поліцію.

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"Це ніяк не пов'язано з кримінальним світом, але я судимий за хуліганку, за бійку. Побилися. Це була така історія після чемпіонату України. Відмітили, відпочили, а потім не поділили таксі. До речі, у нас конфлікт був із тренером "Беркуту". Тоді ще. Коротше, побили їх – їх було троє, нас троє. На ранок усе – я був у розшуку. Ну, пацани гарячі, банальна бійка. Так, судимий, "условка", - розповів артист, і зазначив, що покарання своє відбув сповна, і надалі не притягувався.

Також Арзуманян поділився цікавою деталлю: один з постраждалих, який був тим самим тренером, зараз працює на країну-окупанта. Тому Арам не шкодує, що тоді вплутався з ним у бійку, незважаючи на наслідки.

"До речі, інформація дійшла до мене, не знаю, наскільки правдива, – той тренер "Беркуту" зараз тренує спецпризначенців із Московії у Криму. Тобто мене ще й за "благоє дєло" судили", - вважає актор.

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