Євген Клопотенко підтвердив одруження та показав ранок після весілля

Багато хто з його шанувальників і досі на переконаний, що його фото з Родко з РАГСу - це жарт.

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Євген Клопотенко підтвердив весілля з Вікторією Родко / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Український кулінар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко багато разів заявляв, що він - поганий матеріал для романтичних відносин в стандартному розумінні цього словосполучення. Проте шеф-кухар рідко залишався самотній, якщо можна так сказати по уривчастим фактам, які він повідомляв про своє особисте життя.

Тому його весільне фото з Вікторією Родко, солісткою гурту OY Sound System, багато хто спершу не сприйняв всерйоз, мовляв епатажний Клопотенко знову вирішив всіх перехитрити, і таким чином інтригує своїх підписників новою рекламною колаборацією або благодійним збором коштів.

Однак весілля, здається, було досить реальним. Вчора кулінар у всіх своїх соцмережах опублікував повідомлення з емодзі червоного серця: "Щастя любить тишу і коли про нього мовчать".

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Сьогодні на його сторінці в Instagram з'явилося фото закутаного в ковдру Клопотенко, який в сонцезахисних окулярах задумливо п'є каву. "Після весілля треба гарно снідати",- стверджує шеф-кухар.

Правда, після цього послідувала реклама одного з ресторанів Євгена в Києві. Тому у тих, хто сумнівається в весіллі Клопотенко і Родко сумнівів стало більше, а у тих, хто щиро радіє одруженню кулінара - з'явилося ще більше бажання привітати його з новим життєвим етапом.

Євген Клопотенко підтвердив весілля з Вікторією Родко / instagram.com/klopotenko

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