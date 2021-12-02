Ольга Атанасова та Дар’я Єгоркіна із серіалу Різниця у віці розповіли, як їхній справжній вік впливає на кар’єру та особисте життя

Ольга Атанасова і Дар'я Єгоркіна в ефірі Сніданку / Пресслужба

Цього тижня на телеканалі 1+1 стартував новий серіал Різниця у віці, у якому глядачі спостерігають за авантюрою двох сестер Катерина та Марго. Дівчата вирішили помінятися паспортами та відчайдушно крокують кожна до свої мети. Головні ролі у сералі виконали популярні українські акторки - Ольга Атанасова та Дар’я Єгоркіна, які завітали до студії Сніданку і розповіли чи переймаються через свій справжній вік, та поділились веселими історіями з життя, пов’язаними з "цифрами в паспорті".

Ольга Атанасова і Дар'я Єгоркіна в ефірі Сніданку / Пресслужба

"Я взагалі не переймаюсь цим питанням. Мені навіть шампанське в магазині без паспорта не продають! Я одного разу вирішила пожартувала на касі та сказала, що це паспорт моєї старшої сестри, і продавчиня засумнівалась, продавати мені алкоголь чи ні", - розповіла в ефірі Сніданку Ольга Атанасова.

А Дар’я Єгоркіна додала, що взагалі вважає, що вікові умовності існують в першу чергу в голові.

"Я взагалі забула, скільки мені років. Цифри в паспорті існують лише на папері, головне - самосприйняття та наскільки легко ти можеш іти по життю, як ти виглядаєш, який в тебе настрій. Я обожнюю той факт, що я можу грати і двадцятирічних, і сорокарічних персонажів у кіно", - сказала акторка.

Зірки серіалу також розповіли про те, як працювали на знімальному майданчику з режисером Олексієм Кирющенком, який славиться своєю вимогливістю до акторів та екстраординарним підходом до знімального процесу.

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Олексій Кирющенко за роботою / Пресслужба

"Для мене цей режисер став справжнім вчителем, я кожну хвилину на майданчику почувалася студенткою і вважаю, що це добре. Він неймовірний, адже може дістати з актора таке, що той і сам від себе не очікував. Я навчилася дуже багато чого нового під час роботи над цим проєктом", - зізналась Ольга Атанасова.

А Дар’я Єгоркіна на запитання Руслана Сенічкіна про роботу з режисером відповіла так: "Олексій Кирющенко наскільки був вимогливим до нас, але так само вимогливий і до себе. Тому що він хотів створити для глядача якісний, хороший проєкт. Я дуже поважаю цю людину, він - майстер з великої літери".

Олексій Кирющенко за роботою / Пресслужба

На які авантюри у реальному житті зважились акторки, та чи траплялись з ними ситуації, коли їхній справжній вік ставав проблемою, можна дізнатися переглянувши відео:

Дивіться серіал "Різниця у віці" понеділка по четвер о 20:45 на 1+1.