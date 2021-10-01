Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" підігріла чутки про роман з головним героєм

Перший поцілунок / скріншот 6 серія "Моя улюблена Страшко"

Навколо україномовної драмеді "Моя улюблена Страшко", яка виходить на телеканалі 1+1 з понеділка по четвер о 20:45, не вщухають обговорення в мережі. Користувачі соціальних мереж припускають, що між виконавцями головних ролей Іриною Поплавською та Олександром Соколовим є почуття і поза знімальним майданчиком.

В інтерв'ю "1+1" актриса зізналася, що найбільш хвилюючою для неї була перша сцена поцілунку в серіалі. За її словами, впоратися з таким досвідом їй допоміг Олександр Соколов, який грає роль Макса Бондаренко.

читайте такожЗірка серіалу Моя улюблена Страшко: "мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася""І я дуже рада, що в моїй першій в кар'єрі сцені з поцілунком був саме Саша (актор Олександр Соколов - ред.), тому що він супер-професіонал своєї справи", — розсміялася Ірина.

Актриса також зазначила, що ні з ким до початку зйомок не була знайома особисто, але була підписана на Дашу Баріхашвілі та Артура Логая.

"Мій улюблений актор - Олександр Соколов. Якщо коротко, то це найкращий чоловік на планеті", - поділилася актриса.

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Нагадаємо, раніше актори ухилилися від питання, чи є між ними романтичні стосунки у реальному житті.

"Я можу лише сказати, що щастя любить тишу", - заявила Ірина Поплавська.