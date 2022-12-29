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Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісні кадри спільного відпочинку

29 грудня 2022, 22:39
Емма Хемінг знову і знову зізнається в коханні до свого іменитого чоловіка.
Емма Хемінг та Брюс Вілліс
Емма Хемінг і Брюс Вілліс познайомилися 15 років тому / instagram.com/emmahemingwillis

Британська модель і акторка Емма Хемінг відчайдушно закохана в свого чоловіка, американського актора Брюса Вілліса, і не перестає зізнаватися йому в цьому навіть через 15 років відносин.

Незважаючи на те, що здоров'я Міцного горішка сильно похитнулося через його невиліковну хворобу, його вірна дружина залишається з ним в горі, і в радості. Емма часто ділиться моментами зі спільного життя з актором.

Нещодавно вона на своїй сторінці в Instagram опублікувала зворушливий ролик - їх перший з Віллісом спільний відпочинок, після якого, за визнанням Хемінг, вона остаточно і безповоротно закохалася в актора.

У кадрі пара, чиї стосунки тільки-тільки почали переростати в дещо більше, веселилася на гірськолижному курорті.

"Взимку, 15 років тому, я закохалася в нього по вуха", - підписала відео Дружина Брюса Вілліса. Також вона додала зворушливий хештег - "кохання всього мого життя".

Раніше дружина українського режисера і захисника України Олега Сенцова показала, як виглядає їх новонароджений син Дем'ян - Вероніка Велч відзначила схожість батька та сина.

Також Лія Меладзе, починаюча співачка, яка брала участь у проєкті Голос країни, і донька Костянтина Меладзе, показала рідкісне фото своєї рідної матері.

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