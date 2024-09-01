Зірка "Кріпосної" та зірка "Кіборгів" одружилися - подробиці весілля

Нестеренко і Темляк поділилися знімками з весільної церемонії.

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Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк одружилися - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/n.nstrnko, instagram.com/kostiatemliak

В українському шоу-бізнесі з'явився новий акторський сімейний союз - зірка серіалу "Кріпосна" Анастасія Нестеренко та зірка "Кіборгів" Костянтин Темляк поєдналися законними узами шлюбу. Про це молодята повідомили в соціальних мережах.

Пара підтвердила стосунки в листопаді 2023 року. У квітні 2024-го Темляк став перед коханою на одне коліно.

Весілля Анастасія і Костянтин зіграли в Харкові. Актори поділилися знімками з розпису: для важливої в їхній родині події наречений обрав білу вишиванку з чорним орнаментом та штани, наречена - білу сукню з квітковою аплікацією.

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"Люблю! Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього", - підписали перші світлини в статусі чоловіка і дружини Нестеренко і Темляк.

Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк одружилися - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/n.nstrnko, instagram.com/kostiatemliak

Що таке "Кріпосна"? "Кріпосна" - український драматичний історичний телесеріал з елементами пригод і мелодрами. Сюжет розповідає про пригоди української кріпачки Катерини, яка бореться за свободу у ХІХ столітті в Ніжині, повідомляє Вікіпедія.

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