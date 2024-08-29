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Дьомін уперше розкрив правду про роман із Мішиною: "Чому зникла раптово?"

Анна Підгорна
29 серпня 2024, 23:27оновлено 30 серпня, 00:03
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Слава Дьомін нарешті дав чітку відповідь, чи були між ними не тільки дружні стосунки.
Ксенія Мішина, Слава Дьомін
Слава Дьомін висловився про роман із Ксенією Мішиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/slavademin_official

Восени 2023 року український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін і акторка Ксенія Мішина спровокували чутки про романтичні стосунки. Пара часто з'являлася в соцмережах одне одного, і навіть відпочивала разом із дітьми.

Утім, уже взимку Дьомін залишив у своєму блозі в Instagram пост про те, що закоханість швидкоплинна, якщо один із партнерів не бажає її розвивати. Мішина "зникла" з його соціального життя, через що багато підписників шоумена вирішили, що це послання було адресовано саме їй. Однак відкритих заяв не робили з приводу роману ні Слава, ні Ксенія.

Лише нещодавно у власному шоу Дьомін вирішив поставити крапку в нескінченних питаннях щодо природи його стосунків з акторкою. Так він уперше підтвердив, що вони були близькі, і він був зацікавлений у серйозних стосунках, проте Ксенія цей його інтерес не розділила.

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"Чому Ксенія Мішина зникла з моїх "сторіз". Я відповім на це так: справді Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина, справді я хотів з нею серйозних стосунків, справді ми гуляли разом і наші сини знайомі. Я з Платоном знайомий і Влад з Ксенією знайомий, і було комфортно, але стосунки не склались. Це все, що я можу сказати, тому що все ж це стосується не тільки мене, а стосується ще й Ксенії. Якщо вона захоче, може теж щось про це розповісти. Було би чесно спочатку у неї спитатися чи можу я більше розповідати. Чому зникла раптово? Ми перестали бачитися так часто, як до цього", - розповів Слава Дьомін.

Хто такий Слава Дьомін

Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили.

Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина.

Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

Особисте життя Ксенії Мішиної

Раніше Ксенія Мішина мала стосунки з коміком Олександром Еллертом, проте пара розлучилася ще до повномасштабного вторгнення. До нього у Мішиної теж був чоловік, з яким вона жила в цивільному шлюбі. Від попередніх стосунків вона виховує сина Платона.

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