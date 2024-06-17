Живу комфортно: син Потапа відповів, скільки грошей витрачає щомісяця

15-річний Андрій Потапенко, син репера Потапа і продюсерки Ірини Горової, розповів про свої щомісячні витрати в Києві.

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Син Потапа - 15-річний Андрій - розповів скільки витрачає грошей у Києві / колаж Главред, фото УНІАН, instagram.com/realpotap

Андрій Потапенко, 15-річний син репера/продюсера Олексія Потапенка (більш відомого як Потап) і продюсерки-керівниці музичного лейбла Pomitni Ірини Горової в інтерв'ю TikTok-блогерці Ангеліні Пичик розповів, наскільки комфортне життя він веде в Києві і скільки йому потрібно грошей для цього.

"Дивлячись, де розташована твоя хата. Наприклад, якщо десь у центрі, то, напевно, для комфорту потрібно 150-200 тисяч гривень. Витрачаю близько 10 тисяч гривень. Я живу комфортно, до бабусі ходжу туди-сюди. Зараз за перепичкою вийшов. То не дуже багато витрачаю. Витрачаю на якісь шмотки, щось таке. Я закуповуюся десь раз на місяць. Може, раз на два. Коли ми йдемо з мамою, то, напевно, витрачаємо 5-6 тисяч гривень. Ціни в Києві таки піднялися. Був нещодавно в Будапешті, то там ціни вищі", - зазначив хлопець.

Потапенко також розповів, що має намір провести літні канікули з батьком.

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"Я влітку їду до свого тата. Буду там у нього грати в баскетбол. На мене не впливає негатив у бік батька. Я не звертаю увагу на тих, хто говорить про мого батька[ні сенітниці - грубо]", - сказав Андрій.

Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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