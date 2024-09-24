Жириновського прив'язували: син українофоба розповів про останні дні політика у муках

Одіозний політик і депутат, лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) терористичної Росії з потужною антиукраїнською позицією, помирав у муках.
Про це розповів його молодший син Олег, пише російський пропагандистський сайт Стархіт. За словами сина ворога України, Жириновському в останні його дні жилося не солодко.
Зокрема, через серйозне ураження легенів Жириновського підключали до ШВЛ, а пізніше він навіть переніс медикаментозну кому. Загальну картину ускладнювали наявні хронічні захворювання. Так, на тлі діабету в пацієнта розвинувся сепсис.
Що Жириновський говорив про Україну
Жириновський про Україну:
"16 березня можна порівняти з 9 Травня. У травні 1945 року ми скинули коричневу чуму, а 16 березня 2014 року жителі Криму скинули нацистський режим України".
"Наше побажання всім колишнім радянським республікам: погуляли - вистачить. Пора повертатися додому. Ми не будемо знову давати назву СРСР. Назва є вже - Російська Федерація. Федерація по-російськи - об'єднання. Ось нехай вступають безпосередньо в Російську Федерацію. Тбіліська губернія, Єреванська, Бакинська, Київська тощо. Добровільно - нікого примушувати не будемо".
"НАТО не потрібна Україна, їй потрібен наш Крим, щоб звідти пішов наш флот, і підійти ближче до Орла, до Курська і Краснодара".
"Треба просто шарахнути в ніч із 31 грудня на 1 січня, годині о 4 ранку, коли вже всі напідпитку. Необов'язково їх бомбити. Але вибірково покарати і налякати треба".
"Всю карту перелопатимо, і України не буде".
"Найстрашніше, через що він пройшов, це те, що його прив'язували. Тому що в нього трубка стояла і він міг її вирвати. Іноді потайки, коли він спить, я його розв'язував", - пригадав Олег.
Тим часом українофоб усіляко намагався приховувати свій стан. "Він завжди обмежував інформацію про свій стан. Я сам дізнався зі ЗМІ. Коли приїхав, він перебував у барокамері і весь час на землю показував. Мені здається, він і це передбачав, що його два місяці будуть мучити", - додав син Жириновського.
Він також додає, що якби Жириновський тоді й видерся, то його життя було б усе одно не здоровим. "Через два тижні, як він у лікарню потрапив, легень не стало зовсім. Якби він і жив, то з якимись підтримувальними обладнаннями. Потім, десь за 10 днів до смерті, печінка почала відмовляти", - розповів позашлюбний син політика.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
25 березня 2022 року російський сенатор Олександр Пронюшкін повідомив, що в московській клініці помер Володимир Жириновський.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я Росії спростували смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває в критичному стані. А сенатор Пронюшкін видалив свій пост у Telegram.
Син одіозного російського політика Ігор Лебедєв прокоментував стан політика, якого передчасно "поховали" ЗМІ. Лебедєв не обирав виразів і жорстко обматюкав журналістів.
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