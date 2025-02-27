Онука Ротару показала дорогий лук із голим животом

Софія Євдокименко вигуляла дорогущий лук з аметистом в Італії.

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Соня Євдокименко / колаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Коротко:

Що одягла Софія Євдокименко?

Скільки це коштує?

Онука української відомої співачки Софії Ротару - Софія Євдокименко показала свій новий лук, де вона показала голий живіт.

В Італії, 23-річна дівчина позувала в максі-сукні глибокого зеленого кольору з вирізом на животі та глибоким декольте.

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Топ відкритої сукні доповнював великий прозорий камінь. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Соня Євдокименко показала дорогий лук / Фото Instagram/ iamsofiaeve

Свій глибокий образ вона доповнила шкіряною курткою, золотим браслетом і чорними човниками. На фото, внучка Ротару притуляється до колони.

Соня Євдокименко показала дорогий лук / Фото Instagram/ iamsofiaeve

Вона також зазначила бренди, в яких знімалася.

Соня Євдокименко показала дорогий лук / Фото Instagram/ iamsofiaeve

Так, вартість сукні від дизайнера Крістофер Есбер коштує 900 євро (40 000 гривень).

Сукня / Фото christopheresber.com.au

Куртка від Acne Studios на офіційному сайті коштує 2200 фунтів стерлінгів (115 000 гривень).

Куртка вартістю понад 100 000 гривень / Фото Acne Studios

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

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