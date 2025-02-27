Онука Ротару показала дорогий лук із голим животом

Коротко:
- Що одягла Софія Євдокименко?
- Скільки це коштує?
Онука української відомої співачки Софії Ротару - Софія Євдокименко показала свій новий лук, де вона показала голий живіт.
В Італії, 23-річна дівчина позувала в максі-сукні глибокого зеленого кольору з вирізом на животі та глибоким декольте.
Топ відкритої сукні доповнював великий прозорий камінь. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Свій глибокий образ вона доповнила шкіряною курткою, золотим браслетом і чорними човниками. На фото, внучка Ротару притуляється до колони.
Вона також зазначила бренди, в яких знімалася.
Так, вартість сукні від дизайнера Крістофер Есбер коштує 900 євро (40 000 гривень).
Куртка від Acne Studios на офіційному сайті коштує 2200 фунтів стерлінгів (115 000 гривень).
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.
А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.
Вас також може зацікавити:
- Софія Євдокименко показала свій розкішний відпочинок - Ротару відреагувала
- Онук Софії Ротару вийшов на зв'язок вперше за довгий час - співачка відреагувала
- "Радянська людина": стало відомо про справжню позицію Софії Ротару
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред