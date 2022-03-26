Дружина "ворога Росії" Дмитра Комарова розповіла про "нове життя" в Києві

Олександра Кучеренко розповіла про волонтерство під час війни та плани на найближче майбутнє / instagram.com/aakucherenko

Міс Україна-2016, журналістка, телеведуча та дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла, як війна в Україні змінила її життя.

Дівчина, як і багато українських знаменитостей, залишилася в Києві і зараз займається волонтерством. Вона допомагає соціальній службі в проєкті "Дитина не сама" обробляти дані від людей, які готові прихистити українських малюків, які через війну позбулися будинку і сім'ї, підтримати їх фінансово, або надати будь-яку іншу допомогу.

"Я настільки вражена побачити тисячі!!! заявок із усіх регіонів країни від людей, які готові прихистити у себе 1-2-3 дитини, поділитися останнім, що мають самі, забезпечити всім необхідним тих, хто залишився без батьків через цю кляту війну. Скільки понівечених життів, розбитих сімей, скільки дітей залишаються сиротами!Сердце розривається від історій, що чую, працюючи з фондом, який допомагає сім’ям загиблих з евакуацією, психологічною і фінансовою підтримкою", - розповідає Кучеренко.

Також дружина Комарова, як і багато хто за останні кілька днів, вирішила підвести підсумки першого місяця війни в Україні: "Мені довго здавалося, що ще можна прокинутися від цього жахливого сну, але ні. Тепер це наша нова реальність. Вона змінює нас, змінює пріорітети і цінності. Ставить надважкі випробування і об’єднує, заради спасіння і миру.

Війна роздягає людей до самої душі і водночас розкриває нову силу. Нація таких незламних, духовно сильних, добрих і великодушних людей здатна здолати все.⠀Минув місяць нового життя, і я більше не буду рахувати дні війни. Я буду рахувати дні до миру".

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Поки дружина займається волонтерською діяльністю, телеведучий Дмитро Комаров, замість подорожей в інші країни, тепер показує світу злочини Росії проти України-знімає і публікує кадри руйнувань Києва після авіанальотів окупантів.

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