Дружина Шаї ЛаБафа подала на розлучення після майже 10 років шлюбу

У заяві про розірвання шлюбу Мія Гот просить надати їй переважне право на юридичну та фізичну опіку над дочкою.

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Дружина Шаї ЛаБафа подала на розлучення / колаж: Главред, фото: x.com/thecampaignbook, instagram.com/miaxgoth

Коротко:

Роман між акторами розпочався у 2012 році

У 2018 році артисти вже заявляли про намір розлучитися

32-річна Гот і 40-річний ЛаБаф перестали жити разом у липні 2025 року

Актриса Мія Гот офіційно ініціювала розлучення з голлівудським актором Шаєю ЛаБафом, відомим за фільмом "Трансформери". Відповідні документи надійшли у вівторок до Вищого суду округу Лос-Анджелес. Про це повідомляє телеканал ABC.

Згідно з судовими матеріалами, 32-річна Гот і 40-річний ЛаБаф перестали жити разом у липні 2025 року.

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Роман між акторами розпочався у 2012 році під час зйомок фільму "Німфоманка: Частина II". Незабаром після знайомства вони почали зустрічатися, а у 2016 році офіційно одружилися.

Стосунки пари не завжди були безхмарними. У 2018 році артисти вже заявляли про намір розлучитися, однак до юридичного оформлення справа не дійшла. Через два роки вони відновили стосунки. У 2022 році у подружжя народилася донька, якій зараз чотири роки. Для обох акторів цей шлюб став першим.

У заяві про розірвання шлюбу Гот просить надати їй переважне право на юридичну та фізичну опіку над дочкою. При цьому вона передбачає можливість відвідувань дитини батьком.

Офіційною причиною розлучення названо "непримиренні розбіжності" - стандартне юридичне формулювання, яке використовується під час розлучень у США.

Раніше Шайя ЛаБаф опинився в центрі скандалу через п’яну бійку, що сталася в лютому цього року в Новому Орлеані. За даними ЗМІ, актор отримав шість місяців умовного терміну та два роки випробувального терміну. Крім того, як повідомила його адвокатка Сара Червінські, зірку "Трансформерів" зобов’язали пройти лікування від алкогольної залежності.

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Про особу: Шая Лабаф Шая Лабаф - американський актор, художник-постановник і кінорежисер. Зіграв Луїса Стівенса в серіалі каналу Disney "Запалюй зі Стівенсами" - за роль у якому був номінований на премію "Молодий актор" у 2001 та 2002 роках і отримав премію "Еммі" у 2003 році. Дебютував у кіно у фільмі "Різдвяний шлях". У 2004 році дебютував як режисер із короткометражним фільмом "Полюбити ненависть", а згодом зняв короткометражний фільм "Маніяк" з американськими реперами Cage та Kid Cudi у головних ролях.

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