Дружина Романа Сасанчина розповіла про госпіталізацію 8-місячної доньки

Дочка Романа Сасанчина Елізабет терміново госпіталізована / instagram.com/annavi_i

8-місячна Елізабет, дочка 20-річного українського співака, переможця шоу Голос країни і Голос. Діти Романа Сасанчина і його дружини, 24-річної блогерки Іванни, була екстрено госпіталізована. У лікарню малятко з мамою доставили серед ночі.

Причину, по якій Елізі знадобилася медична допомога, Іванна не називає, однак, виходячи з сторіс блогерки в Instagram, їх залишили в лікарні на всю ніч.

Також молода мама публікувала суний кадр, на якому в крихітну ручку її донечки була вставлена крапельниця. "Яка вона хоробра і терпляча", - дивується Іванна.

Жіноча половина сім'ї Сасанчіних не спала всю ніч - Еліза сильно вередувала. "Я не спала взагалі! Еліза заснула о 06:00, прокинулася о 06:20. Вона боїться, коли плачуть діти, як чує плач – одразу робить істерику. Тому у нас цілу ніч були істерики. У мене очі закриваються на ходу", - поскаржилася Іванна.

Дочка Романа Сасанчина Елізабет терміново госпіталізована / instagram.com/annavi_i

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