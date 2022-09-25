Трансгендерна донька Ілона Маска вперше з'явилася на публіці після операції зі зміни статі

Ілон Маск з дворічним сином екс Еш Ей-Твелв від третього шлюбу з канадською співачкою Граймс / twitter.com/elonmusk

Бізнесмен і мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal і Tesla 51-річний Ілон Маск є батьком дев'ятьох дітей. Його старшими дітьми (не рахуючи його первістка - хлопчика на ім'я Невада, який помер, коли йому було 10 тижнів) є близнюки Ксав'є і Гріффін.

Ксав'є в квітні 2022 року заявив про рішення стати трансгендерною жінкою. Також він змінив ім'я, відмовившись від батьківського прізвища: тепер вона Вівієн Джена Вілсон.

18-річна дівчина розповіла, що таким чином вона рве зв'язки зі своїм біологічним батьком, з яким надалі не бажає мати нічого спільного. Після гучної новини Вівієн довго не з'являлася на публіці.

Папараці помітили її під час прогулянки по Санта-Моніці. Світловолоса дівчина прикрила обличчя медичною маскою. Вівієн Вілсон була одягнена в мішкувату оливкову футболку без бюстгальтера і джинси.

Раніше 51-річного Ілона Маска висміяли за погану фізичну форму і білосніжну шкіру, через яку його порівняли з морською свинею - мільярдер в невтішному вигляді потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

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