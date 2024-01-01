Віктор Павлік показав фанатам свого старшого сина і дорослого онука

Співак Віктор Павлік на рідкісному фото показав, як виглядає його старший син Олександр і онук-підліток Давид.

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Олександр Павлик, мабуть, в хороших відносинах з батьком / колаж Главред, фото УНІАН і Instagram

Український легендарний естрадний співак Віктор Павлік 31 грудня 2023 року відзначив своє 58-річчя. Природно, виконавець отримав багато різних привітань. В першу чергу артист показав в Instagram, як його привітав старший син Олександр, а також опублікував фото з ним і зі старшим онуком Давидом.

На знімку, яким поділився Павлик-старший, перед камерою позували його сини-найстарший Олександр і наймолодший ‒ Михайло. Поруч стояв 14-річний онук артиста Давид.

Олександр Павлик - син Віктора від першого шлюб. Він народився в квітні 1984 року. З його матір'ю Віктор розійшовся, коли синові було всього два тижні. Проте, у них згодом склалися відмінні стосунки. Олександр добре спілкується і з батьком, і з його молодою дружиною, блогеркою Катериною Репяховой (яка його молодше на 10 років).

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Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова розповіла про те, що вона насправді думає про те, що співак нижче її зростом. Дружина Віктора Павлика показала фото з чоловіком, на якому вони виконують якусь пісню - музикант грає на гітарі і співає разом з Катею.

Раніше також Репяхова розповіла про свого батька і чому вона з ним не спілкується. Виявилося, що чоловік відмовився від своїх дітей, а з Катериною навіть судився - він намагався відібрати у дочки квартиру в Дніпрі. Суд тато Репяхової програв, проте доньку з перемогою привітав. Це був останній раз, коли Катерина контактувала з батьком.

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