Ейнат Кляйн показала обуреного крихітку сина в обіймах Андрія Макаревича

Ейтан Макаревич для своїх 6 місяців демонструє дивовижну проникливість.
Четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн повернулася з подорожі по Марокко до чоловіка і сина в Ізраїль.
Шестимісячний Ейтан був радий побачити маму, і ця зворушлива зустріч потрапила в кадр. На фото сімейного возз'єднання піврічний малюк серйозно дивиться в камеру, сидячи на руках Кляйн, а Макаревич трохи ззаду обіймає дружину і дитину.
Ейнат задумалася, що б міг висловлювати такий осмислений і серйозний погляд сина. Тому додала до знімка жартівливий підпис.
"Гей, ви! Коли в Марокко мене повезете?!"- пише Кляйн, нібито озвучуючи думки сина.
У коментарях шанувальники пари прийшли до висновку, що малюкові з такими розумними очима давно пора подорожувати разом з батьками.
Раніше Ейнат Кляйн, як досвідчена мандрівниця, поділилася власними спостереженнями, чому росіян вважають токсичною нацією і ставляться до них з побоюванням по всьому світу.
Також дружина Андрія Макаревича показала власну реакцію на визнання музиканта в РФ іноземним агентом за його антивоєнні переконання і критику російської влади.
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