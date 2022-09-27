"Росіяни стали токсичним народом": Молода дружина Макаревича навела приклад "опущеності" росіян

Ейнат Кляйн розповіла. як до росіян ставляться в Марокко / instagram.com/_einatklein_

Четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн вирушила в подорож по Марокко.

Звідти вона публікує на своїй сторінці в Instagram своєрідні "записки мандрівника" - короткі замальовки і нариси про побачене. Чергову замітку вона проілюструвала марокканським пейзажем в яскравих білих і синіх відтінках.

Кляйн розповіла, про що говорять в "окремих ліфтах Марокко" сьогодні. Зокрема натякнула, що місцеве населення ставиться насторожено до тих, хто використовує російську мову. Люди полегшено зітхають, якщо дізнаються, що перед ними не росіяни, які зараз не на найкращому рахунку в усьому світі.

"Найбільш популярний small talk в готельних ліфтах в Марокко сьогодні: - Росія?- Ні, Ізраїль.- О, шалом, ласкаво просимо, Ізраїль - чудова країна! Полегшене зітхання", - пише Ейнат.

Ейнат Кляйн розповіла. як до росіян ставляться в Марокко / instagram.com/_einatklein_

У коментарях читачі Кляйн відзначають, що подібне ставлення до росіян через президента-тирана і віроломної війни, розгорнутої в Україні, поширюється по всьому світу. Росіяни, на превеликий жаль тих, хто ще може мислити тверезо, стають токсичними ізгоями:

"Те ж саме в Барселоні!"

"Сумно насправді".

"Завдяки путіну росіяни перетворились на найгірший народ в цивілізованому світі".

"Ах, як це справедливо! На жаль росіяни стали токсичним народом.... Опустили нас нижче плінтуса...Дно..."

Раніше стало відомо, що у Росії закрили Театр Романа Віктюка. Акторів відправили "на удаленку" під слушним приводом, а сама будівля буде переобладнано під військкомат.

Також рашистська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала влаштувати флешмоб, в рамках якого багаті росіяни повинні купувати російських солдатів на війну.

Інші новини: