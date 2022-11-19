"Залужний і Потапенко": Потап виклав яскраве фото з головкомом ЗСУ

Потап виклав яскраве фото з головкомом ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Відомий український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) виклав у мережу фото з головнокомандувачем збройними силами України Валерієм Залужним. Відповідне повідомлення було опубліковано в соцмережі Instagram.

Артист лаконічно підписав фото: "Залужний і Потапенко. Відвертий, сильний, справедлива людина! Йдемо до перемоги".

На фото і Потап, і Залужний в цивільному одязі і явно в домашніх умовах. Де саме і коли був зроблений знімок – залишається неясним. Мету своєї зустрічі з головкомом ЗСУ Потап також не повідомив.

На фото обидва посміхаються, а генерал Залужний навіть показав свій фірмовий жест – великий палець вгору.

Нагадаємо, раніше Потап стверджував ‒ він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

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