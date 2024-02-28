Юрій Великий порвав Мережу новою пародією на російського окупанта Ваню

Актор студії" Квартал 95 " Юрій Великий знову порадував пародією на російського окупанта Ваню і його дружину Настьку, яку зіграла Анастасія Оруджева.

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Юрій Великий випустив пародію на окупанта Ваню / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Актор і сценарист студії "Квартал 95" Юрій Великий в черговий раз випустив пародію на російського окупанта Ваню. Про це він розповів у студії"Сніданку з 1 +1".

"Окупант Ваня і його дружина Настюха не з'являлися на моєму YouTube-каналі вже десь півтора року. Востаннє цю парочку глядачі могли бачити в сатирично-патріотичній комедії"Бункер". Я думав, що ці персонажі незаслужено забуті. Подзвонив Насті Оруджової і запропонував записати нову пародію. Але у нас зараз якраз репетиції нових концертів "єдиного кварталу", у Насті ще якісь свої зйомки, тобто часу особливо немає. Але вона погодилася. Каже:"Добре, давай, я спробую щось записати вночі". І я свою частину також знімав вночі. І вже на наступний день у нас була нова пародія на Ваньку і Настюху", – розповів Великий.

Комік також розповів, які з цих персонажів його найулюбленіші.

"Улюблених пародій у мене дуже багато. Мені подобаються ті самі пародії, які найбільше сподобалися глядачам. Це і пародія на інтерв'ю Оскара Кучера Юрію Дудю. І пародія на туристку, яка не хотіла їхати з Криму. До речі, після першої пародії на туристку, я зняв ще три про неї. І глядачі в коментарях завжди пишуть, що це один з найулюбленіших образів. Мені здається, що саме такі персонажі – з народу, а не пародії на конкретних публічних особистостей, найбільше подобаються людям. Звичайно, погано, що у нас є стільки поганих приводів для таких жартів і пародій. Але ми повинні висміювати наших ворогів і будемо це робити, тому що це потрібно людям – я бачу це за кількістю переглядів кожної пародії", — подижил Великий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Аллу Пугачову в Росії завели справу. Примадонна нібито виявилася злісною неплатницею комунальних послуг, за що на неї навіть подали до суду.

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