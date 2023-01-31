Юрій Великий розповів, яку пародію найбільше люблять воїни ЗСУ та як вітав Президента із 45-річчям

Актор Вечірнього кварталу дав відверте інтерв’ю Наталії Мосейчук, в якому розповів, коли на його думку закінчиться війна, та чому зараз важливо жартувати.

Юрий Великий дав інтерв’ю Наталії Мосейчук / Прес-служба

Днями ведуча Наталія Мосейчук на своєму YouTube каналі опублікувала нове інтерв’ю із автором та актором Вечірнього кварталу Юрієм Великим, відомим копіюванням голосу Президента України Володимира Зеленского. Під час повномасштабного вторгнення Юрій також підтримує українців відео пародіями на події та висловлювання, які стають вірусними у суспільстві - пародіював жінку, яка не хоче їхати із Крима, звернення білоруського диктатора лукашенка, новорічне звернення пропагандистської співачки чичериної та інше.

У розмові із Наталею Мосейчук Юрій пригадав, коли зробив свою першу пародію на Президента: "Це було у день його інавгурації. Я сидів на дитячому майданчику біля дому і 4,5 години записував. У мене розрядився телефон, купував льодяники для горла у аптеці, адже голос сів. Але здається, я спіймав його фірмову хрипотцу. Ми із моїм колегою по Кварталу ніколи цього не показували, але пародії на Зеленского почали робити ще з 2009 року, коли тільки почали працювати у Студії. Між собою дуже часто розмовляли його голосом".

Зараз пародії Юрія Великого набирають мільйони переглядів та ширяться у соціальних мережах та телеграм каналах, але актор пригадує, що після початку повномасштабного вторгнення йому як і усім українцям було важко зібратись та почати жартувати.

"Записав першу пародію на п’ятий день повномасштабного вторгнення. Написав її за півгодини, це була пародія на лукашенка. Тоді був в укритті, на паркінгу, із великою кількістю людей, із речей майже нічого не було. Тож сусіди принесли меня сорочку, краватку. Записав із першого дубля на телефон, а за ним - десь 50 глядачів, для яких я також старався. Це мене дуже відволікло від того жаху, який був навколо. А коли я виклав в інтернет, і люди почали писати, що пародія їх дуже надихнула та підняла настрій, зрозумів - треба писати далі, давати людям ковток свіжого повітря. Коли дізнався, що дивляться навіть на передовій, почав записувати і для окремих бригад та батальйонів, адже це підіймало нашим захисникам бойовий дух", - пригадує Юрій.

За майже рік повномасштабної війни із рф Великий у складі творчої групи Студії Квартал 95 об’їхав всю Україну із благодійними виступами: "На 10 день війни ми вже поїхали із виступом до військової частини на Київщині. Я, Жека Кошовий, Саня Пікалов та співаки. Потім дали більше 200 концертів у різних регіонах. Виступали і в метро, і в чистому полі, і в лісі, в 3 км від державного кордону із Білоруссю, у звільненому Херсоні. Ми самі заряджаємося енергією, коли приїжджаємо до хлопців. Бійці завжди зустрічають дуже тепло".

Юрій також пригадав, яку пародію найбільше люблять українські військові: "На передовій я завжди показую дві пародії - це "спікер міністерства оборванців розкисшої федерації" генерал-лейтенант конашенков. "Погибших нет, есть отрицательно рожденные", "Своих не бросаем, а кого бросили - тот не свой" - ці вирази із пародії максимально відображають їхній менталітет. Друга - на Президента - вона більш патріотична, бо всі знають характер нашого Президента, що він виїжджає у гарячі точки".

Великий має своє припущення, коли може закінчитися війна: "Тоді, коли російські матері будуть більше любити своїх синів, ніж ненавидіти чужих". До речі, майже 20% аудиторії його каналу - з росії.

На питання, чи вітала Студія Квартал 95 Президента із його 45-річчям, Юрій Великий розказав, що Володимира Зеленського актори вітали у соціальних мережах та месенджерах. А от чи думає Квартал над переможним концертом, Юрій прокоментував: "Я думаю, що ми об’їздимо усю Україну, а на концертах будуть присутні військові та усі українці, хто наближав нашу перемогу. Їм усім ми зможемо подякувати".

Більше про зміну характеру Президента Володимира Зеленського та Першої Леді Олени Зеленської, процес запису пародій та росіян, які дивляться YouTube-канал Юрія Великого - дивіться в інтерв’ю на каналі Наталії Мосейчук.

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