Аліна Кабаєва видала свою таємницю, яка могла перешкодити її кар'єрі.

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Аліна Кабаєва видала свою таємницю / скрін, Instagram Кабаєва

Відома російська спортсменка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою президента диктатора РФ Володимира Путіна, видала свою таємницю.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, про цей період свого життя Кабаєва розповіла, коли приїхала в рідне місто. Коханка терориста Путіна поспілкувалася зі своїм першим тренером Анелією Малкіною, нагадавши їй про те, як пропускала тренування.

"13-й тролейбус ішов до зупинки моєї бабусі. Він зупинявся там, де був її будинок. І я в п'ятницю весь час я так їду і думаю: ну добре, п'ятницю пропущу, зате п'ятниця, субота, неділя без тренувань. І повз "Трудові резерви", до кінця, до бабусі, доїжджала. А потім ви зателефонували мамі і сказали: "Люба, а що відбувається? Чому вона по п'ятницях не приходить?" - розповідає про свої прогули Кабаєва.

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Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Тренерка також повідомила, що Кабаєва постійно спізнювалася на тренування.

Нагадаємо, раніше 40-річна Кабаєва відвідала турнір Міжнародної асоціації "Небесна грація". Вона дала невелику надію українцям, коли постала перед публікою вся в чорному. На ній був строгий чорний брючний костюм, а також чорна стрічка у волоссі. Свій "траурний" образ російська Єва Браун доповнила чорним човниками на високих підборах.

Роман Путіна і Кабаєвої - новини

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну натлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.

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