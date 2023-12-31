"Я не розбираюся в політиці": СБУ зловила московську блогерку Маслову в Карпатах

Російська блогерка Аліна Маслова приїхала зі своєю сім'єю в українські Карпати, щоб зустріти Новий рік.

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Блогерка Маслова з Москви приїхала відпочивати в українські Карпати / Колаж: Главред, фото: Telegram, instagram/maslova.alisha

В українські Карпати на відпочинок приїхала блогерка з РФ Аліна Маслова. Вона живе в Москві і приїхала в Україну зі своєю сім'єю зустріти Новий рік. Про це вона сама розповіла на своїй сторінка в Instagram.

Блогерка сама розповіла, що приїхала на курорт Драгобрат. У своїх соцмережах вона почала розповідати, що вона "любить і Україну, і Росію", хоч родом нібито з Молдови.

"Я на 30% українка, на 30% російська, на 30% молдаванка. Я вчила українську, молдавську та російську. Багато друзів в обох країнах і через політичні дії я не хочу розділяти цю любов. Мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала нічию сторону. Я людина миру", - писала Маслова.

відео дня

31 грудня в Мережі з'явилися відео, на яких видно, що посмішка блогерки раптово змінилася на гіркі сльози - до неї прийшли співробітники СБУ.

Маслова почала розповідати, що вона нібито не читає новини через свою "сприйнятливість" і "не розбирається в політичних питаннях".

Дивіться відео з блогеркою Аліною Масловою:

Блогерка Маслова з Москви приїхала відпочивати в українські Карпати / фото: скріншот

За даними "Суспільного", Маслова заявила, що не підтримує російську військову агресію проти України і вибачилася перед українцями.

"Зараз правоохоронці видворяють її з України, тому Новий рік вже святкуватиме в Росії", — повідомило журналістам джерело.

Раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.

Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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